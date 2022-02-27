"Якщо буде хоч одна подряпина": Укравтодор пригрозив смертю окупантам через новий вантовий міст у Запоріжжі

"Якщо буде хоч одна подряпина": Укравтодор пригрозив смертю окупантам через новий вантовий міст у Запоріжжі

Окупанти намагаються знищити якомога більше об'єктів інфраструктури в Україні.

В Укравтодорі переживають за долю новозбудованого вантового мосту у Запоріжжі, оскільки окупанти намагаються прорватися до міста

Своє попередження до загарбників написали на сторінці Укравтодору у фейсбук.

"Якщо на Запорізькому мосту буде хоч одна подряпина, тебе відправлять до предків негайно. Бійся російський загарбник. Ніякого полону і гуманного ставлення до тебе не буде. З усіює ненавистю, запоріжці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новозбудований в Запоріжжі міст відкрили лише нещодавно. Відкривав його президент Зеленський. Міст зводили в межах програми президента "Велике будівництво" .