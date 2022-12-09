Якщо будемо святкувати Різдво 25 грудня: нові дати в церковному календарі на 2023 рік

Якщо українці перейдуть на святкування Різдва 25 грудня, зміняться також і деякі дати в церковному календарі. Читайте в матеріалі ТСН.ua про можливі нові дати святкових днів 2023 року.

Цьогоріч православна церква України (ПЦУ) дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня. Тобто за григоріанським календарем, а не за юліанським, як це є зараз.

Хоча ПЦУ і продовжує офіційно святкувати Різдво 7 січня, для тих вірян, які захочуть перейти на нові дати, цьогоріч храми відчинять свої двері та проводитимуть додаткові служби також 25 грудня.

Святого Миколая, Різдво, Водохреща: нові дати свят в Україні на 2023 рік

Якщо в Україні будуть офіційно святкувати Різдво Христове 25 грудня, тоді змістяться і дати деяких інших церковних свят, щоб припадають на зимовий період, зокрема й улюбленого свята дітлахів — Дня святого Миколая:

за григоріанським календарем, День святого Миколая святкують 6 грудня (наразі в Україні — 19 грудня);

(наразі в Україні — 19 грудня); Святвечір, який традиційно святкують віряни напередодні Різдва Христового, буде 24 грудня (нині — 6 січня);

(нині — 6 січня); дата Нового року залишається незмінною, адже всі свята, які не пов'язані з церковним календарем, українці і так святкували за європейським календарем — 1 січня ;

; також на 1 січня припадатиме і день святого Василя (в народі — Старий Новий рік), який наразі святкують 14 січня;

припадатиме і день святого Василя (в народі — Старий Новий рік), який наразі святкують 14 січня; за григоріанським календарем зміниться і дата святкування Водохреща — 6 січня, а не 19 січня.

Нові дати інших святкових днів 2023 року

Дати деяких інших релігійних свят також зміняться, якщо українці почнуть святкувати Різдво 25 грудня:

День святого Юрія — 23 квітня (нині — 6 травня);

Різдво Івана Хрестителя — 23 червня (нині — 7 липня);

День пам'яті святих Петра і Павла — 29 червня (нині — 12 липня);

День пам'яті пророка Іллі — 20 липня (нині — 2 серпня);

Маковея — 1 серпня (нині — 14 серпня);

Преображення Господнє — 6 серпня (нині — 19 серпня);

Перша Пречиста — 15 серпня (нині — 28 серпня);

Друга Пречиста — 8 вересня (нині — 21 вересня);

Покрова Пресвятої Діви Марії — 1 жовтня (нині — 14 жовтня);

День пам'яті Андрія — 30 листопада (нині — 13 грудня).

Нагадаємо, що наразі юліанський календар використовують російська, грузинська, єрусалимська та сербська православні церкви. Також цей календар в української православної церкви та українських греко-католиків. А ось православні західного обряду в Україні використовують європейський (григоріанський) календар.

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