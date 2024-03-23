"Якщо "чур не я" – то хоч не заважайте": боєць різко висловився про розподіл армії на "хорошу" та "погану"

Не можна розділяти армію за функціями підрозділів на "хорошу" й "погану". Сумної слави ТЦК – така ж органічна частина армії, як і боги ППО.

Про це в колонці "Української правди" написав військовий Артем Чапай.

"Між іншим, аргументи про "винятково кадрову армію" під час широкомасштабного вторгнення, чи протилежні геніальні ідеї "підняти зарплати, селяни підуть" – теж дитячі. Пам’ятаєте, у дитсадку була гра "Чур не я!"?", – зазначає він.

В армії хтось виконує одну роботу, а хтось зовсім іншу. Військо – єдиний організм, хоч і далекий від ідеального. Оскільки визначено підрозділи чи військовослужбовців із певними функціями – значить, вони потрібні. Немає такого, що штурмовики хороші, а радіоелектронна боротьба погана. Немає такого, що артилеристи далі в тилу, ніж глибинна розвідка – значить, артилеристи знайшли собі "тепле місце".

"Перестаньте розділяти ЗСУ на "хороших" і "поганих". Це не просто шкідливо – це по-дитячому і, повторюся, тупо. В усіх підрозділах служать різні люди: класні, падлюки, а переважно – просто кожен зі своїми приколами, тарганами в голові, суперечливими емоціями та бажаннями. Як я. Чи як ви. Такі самі", – закликає Чапай.

А якщо ви все ж "із власного досвіду" (а частіше "власним досвідом" будуть спеціально підібрані під вас алгоритмами відео) так сильно ненавидите ТЦКшників – спеціально для вас уже розроблено способи максимально їх уникнути. Наприклад, замість ТЦК піти в крутий рекрутинговий центр. Чи хоча б на lobbyx.army або інший подібний ресурс. Та і знайомих у частинах є, напевно, вже у кожного достатньо.

"Адже захищають вас і ваші сім’ї вже два роки не "боги" й не "котики" – байдуже, чи служать вони в ППО, у штурмових бригадах, в ТЦК чи в РЕБ. Захищають вас увесь цей час однокласники, друзі, колеги, куми, свати, брати. Такі ж, як ви. Не кращі. І не гірші. Може, їх таки потрібно буде, бл**ь, нарешті замінити. А якщо "чур не я" – то хоч не заважайте", – підсумував військовий.

Раніше стало відомо, скільки насправді учасників бойових дій працює у ТЦК.

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