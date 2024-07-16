Якщо даних в "Резерв+" не знайдено: у Міноборони відповіли, чи вважатимуть це неоновленням інформації

За словами речника Міноборони, цифрова команда міністерства оперативно відреагує на такий виклик.

Відсутність даних в застосунку “Резерв+” є приводом звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це під час телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Швидше за все треба буде звернутися до ТЦК та СП. Але це питання, напевно, більше стосується цифрової команди Міністерства оборони України, яка чутливо і доволі оперативно реагує на всі виклики", - зазначив він.

Нагадаємо, за слвоами Дмитра Лазуткіна, від завтра будуть виписуватися штрафи від 17 до 25,5 тис грн за адміністративне правопорушення.

Також раніше повідомлялося, якщо військовозобов'язані невчасно оновлять свої мобілізаційні дані, їм може бути виписано адмінштраф.

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