Якщо довго не буде світла — чи буде працювати мобільний зв'язок та інтернет та як довго

Мобільна мережа України на випадок відключень електроенергії має достатній запас міцності. Що буде з інтернетом у випадку зникнення електрики на тривалий час, чи можна буде телефонувати, надсилати повідомлення — читайте у матеріалі ТСН.ua

Чи працюватиме мобільний зв"язок у випадку зникнення електроенергії, якщо так, то як довго, що буде з інтернетом, - пояснює начальник технічного департаменту Центр Vodafone Ігор Зазулик.

Усі базові станції мобільної мережі мають резервні джерела живлення, які автоматично вмикаються, коли припиняється електропостачання. Такі джерела живлення - батареї можуть забезпечувати роботу мобільного зв'язку в середньому протягом 4–5 годин.

Якщо і надалі не має світла, роботу мережі забезпечують генератори, якими забезпечені усі базові станції та важливі вузлові майданчики. Час роботи генератора залежить від характеристик об'экту, який він обслуговує та від поповнення пальним. Одна заправка генератора забезпечує роботу мережі від 8 годин до 2 діб.

Під час відключення світла вимикаються Wi-Fi роутери в будинках і зникає домашній інтернет - і користувачі масово переходять на мобільний. Зрозуміло, що через це мобільна мережа перевантажена. Саме тому швидкість мобільного інтернету знижується.

У витпадку, якщо мережа певного оператора не дотсупна, можан скористатися послугою національного роумінгу Для цього в налаштуваннях телефона повинен бути встановлений автоматичний вибір мережі.

Нагадуємо рекомендаціі, які допоможуть найдовше зберегти заряд смартфона.

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