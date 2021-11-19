"Якщо купили сертифікат, зізнавайтеся": пацієнтів з коронавірусом у Харкові просять не приховувати псевдовакцинацію

"Якщо купили сертифікат, зізнавайтеся": пацієнтів з коронавірусом у Харкові просять не приховувати псевдовакцинацію

Так, за добу у Харкові та регіоні вакцинувалися 8,5 тис. людей.

До медзакладів Харкова з коронавірусом потрапляють здебільшого невакциновані, але з сертифікатами, щоправда, потім зізнаються, що щеплення не робили.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан.

"З'ясувати, скільки серед пацієнтів фактично не вакцинувалися, можливості немає. Але ми бачимо за поведінкою людей, що такі є. Коли ми починаємо питати, чи ви дійсно вакциновані — треба призначати різні методи лікування, протоколи — бачимо, як деякі люди починають нервово поводитися. Тому якщо ви не вакцинувалися, а купили сертифікат і потрапили з COVID до лікарняного закладу, будь ласочка, зізнавайтеся", — сказала Горбунова-Рубан.

В цілому за останній тиждень кількість хворих на коронавірус у Харкові зменшилася.

"На щастя, ми спостерігаємо зниження захворюваності. Вчора у нас було 354 випадки, сьогодні 437, позаминулі, минулі — 390, 397, тобто ці цифри дають нам таку надію, що ми почали знижуватися", — сказала Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, зменшення кількості хворих не означає, що треба розслаблятися, а потрібно продовжувати вакцинуватися. Так, за добу у Харкові та регіоні вакцинувалися 8,5 тис. людей.

Нагадаємо, що Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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