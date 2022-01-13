"Якщо ми хочемо миру, ми маємо бути готовими до війни": в МВС України припускають, що Росія може атакувати з моря

Росія дедалі частіше перекриває ділянки води для руху українських суден нібито для військових навчань.
Перший заступник командувача ВМС України, віце-адмірал Андрій Тарасов заявив, що загроза вторгнення Росії до Україну з моря цілком реальна. Водночас, Військово-морські сили України готові відбити будь-які спроби вторгнення з цього боку.
Про це сказав під час інтерв’ю Sky News.
Тарасов зазначив, що російський флот і берегову охорона країни веде більш ворожу діяльність на морському кордоні. Так, за словами першого заступника командувача ВМС України, Росія перекриває ділянки води для руху українських суден нібито для військових навчань.
Крім того, в МВС України з російського боку фіксують застосування спеціальних систем, які глушать зв'язок і роботу навігації на українських суднах.
За словами Тарасова, внаслідок цього українські кораблі фактично не можуть працювати на цій території. Так, минулого місяця 70% української акваторії було заблоковано, а обсяг вантажів, які можуть курсувати, скоротився до рекордних 50% за останні вісім років. В МВС такі дії охрестили "економічною війною" Росії проти України.
"Російські сили можуть організувати висадку морських десантників. Рівень їх підготовки досить високий, вони постійно відпрацьовують такі дії на полігонах, в тому числі й у Криму. Якщо такі сили були зібрані, ми повинні мати змогу запобігти їхній висадці. З огляду на те, що вони (такі сили - Ред.) існують, загроза реальна", — підкреслив Тарасов.
Заступник командувача ВМС України зазначив, що саме з цієї причини Україна зосередилась на відновленні свого військово-морського флоту, який було знищено після захоплення Криму.
"Від 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. На даний момент сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", - додав він.
Тарасов наголосив, що якщо ми хочемо миру, ми маємо бути готовими до війни.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов озвучив плани російського президента Володимира Путіна щодо України. Так, за його словам, наразі за планом Путіна — здійснити внутрішню дестабілізацію України, а глобально — знищити нас як державу.
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