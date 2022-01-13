"Якщо ми хочемо миру, ми маємо бути готовими до війни": в МВС України припускають, що Росія може атакувати з моря

"Якщо ми хочемо миру, ми маємо бути готовими до війни": в МВС України припускають, що Росія може атакувати з моря

Росія дедалі частіше перекриває ділянки води для руху українських суден нібито для військових навчань.

Перший заступник командувача ВМС України, віце-адмірал Андрій Тарасов заявив, що загроза вторгнення Росії до Україну з моря цілком реальна. Водночас, Військово-морські сили України готові відбити будь-які спроби вторгнення з цього боку.

Про це сказав під час інтерв’ю Sky News.

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Тарасов зазначив, що російський флот і берегову охорона країни веде більш ворожу діяльність на морському кордоні. Так, за словами п ершого заступника командувача ВМС України, Росія перекриває ділянки води для руху українських суден нібито для військових навчань.

Крім того, в МВС України з російського боку фіксують застосування спеціальних систем, які глушать зв'язок і роботу навігації на українських суднах.

За словами Тарасова, внаслідок цього українські кораблі фактично не можуть працювати на цій території. Так, минулого місяця 70% української акваторії було заблоковано, а обсяг вантажів, які можуть курсувати, скоротився до рекордних 50% за останні вісім років. В МВС такі дії охрестили "економічною війною" Росії проти України.

"Російські сили можуть організувати висадку морських десантників. Рівень їх підготовки досить високий, вони постійно відпрацьовують такі дії на полігонах, в тому числі й у Криму. Якщо такі сили були зібрані, ми повинні мати змогу запобігти їхній висадці. З огляду на те, що вони (такі сили - Ред.) існують, загроза реальна", — підкреслив Тарасов.

Заступник командувача ВМС України зазначив, що саме з цієї причини Україна зосередилась на відновленні свого військово-морського флоту, який було знищено після захоплення Криму.

"Від 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. На даний момент сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", - додав він.

Тарасов наголосив, що якщо ми хочемо миру, ми маємо бути готовими до війни.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов озвучив плани російського президента Володимира Путіна щодо України. Так, за його словам, наразі за планом Путіна — здійснити внутрішню дестабілізацію України, а глобально — знищити нас як державу.

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