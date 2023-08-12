Якщо ми не змінимо систему, то все одно отримаємо корупцію – голова НАЗК про перевірки військкомів

Перевірки військкомів мають завершити до кінця цього кварталу. Всього 1395 осіб обіймають керівні посади, десяту частину з них наразі перевіряють.

Про це сказав голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі національного марафону "Єдині Новини".

Слід змінювати правила

Попередньо, наступного тижня НАЗК оголосить наступні результати перевірок.

"Однак, про що свідчать перевірки? Про те, що насправді більшість працівників військкоматів, як і будь-яка інша категорія публічних службовців – є доброчесними. Ті факти порушень, які ми встановлювали, пов'язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем", – каже Новіков.

Втім, зловживання таки виникають. За словами Новікова, якщо ми не будемо змінювати систему, правила і просто призначати інших людей, навіть після фронту, вони будуть інтегруватися в існуючу систему. Ми все одно в результаті отримаємо корупцію.

"Тому в першу чергу треба змінити правила, за якими функціонують центри комплектування і правила перетину кордону. Як пов'язані центри комплектування і перетин кордону? Центри комплектування видають довідки про непридатність до військової служби, а це якраз основне джерело зловживання. Ці довідки дають право потім покинути країну", - резюмував голова НАЗК.

Нагадаємо, на тлі скандалу з одеським головою ТЦК НАЗК розпочало моніторинг способу життя військкомів. Загалом йдеться про 135 перевірок.

Читайте також: