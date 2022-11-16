"Якщо ми переживемо цю зиму, ми переможемо у війні": Зеленський про захист енергетичної системи України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на пріоритетних для держави напрямках в роботі щодо захисту та відбудови енергетичної інфраструктури. Він також повідомив про революційну технологію, про яку Україна вже домовилася з США - будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важко доступних місцях.

Про це йшлося під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада.

Малі модульні реактори, які можна розмістити у важко доступних місцях, здатні підтримати українську енергетичну мережу. Однак це поки пілотний проєкт.

"Це дійсно пілотний варіант, який пробили урядовці. Я поки не хочу говорити, що завтра запрацює ця модель по всій державі, бо сьогодні ми зайняті тим, як зробити так, щоби незалежно від того, куди потрапляє РФ, люди мали той чи інший обсяг електрики. Складна історія, починаючи із Запорізької атомної станції з викмкнення блоків, тому Україна проробила цікаву альтернативну систему постачання електрики", - розповів президент.

Однак, за його словами, триває робота над тим, щоби захистити те, що є, а також відновити те, чого Україну позбавляють щоденно.

"У нас наразі є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили. І є пріоритет №1 - це відновлення того, що в нас є. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її точно переживемо, то ми переможемо у цій війні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія від 24 лютого масовано обстрілює ракетами Україну. Через це період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз.

Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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