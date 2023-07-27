Якщо ми просто відбудуємо будинки і не залучимо інвесторів для створення робочих місць - матимемо міста-привиди – Смірнов

Ростислав Смірнов - громадський діяч та підприємець, ексрадник Міністра внутрішних справ, засновник проекту “Добробат”, співорганізатор міжнародного форуму RE:UKRAINE, в інтерв’ю Telegraf розповів про своє бачення відбудови країни.

Інтерв’ю опубліковано напередодні проведення міжнародного форуму RE:UKRAINE, який відбудеться в Києві 28 липня, присвяченого відбудові країни після руйнувань, завданих війною.

Подія збере галузевих фахівців та урядовців для обговорення гострих питань - стратегіі загальної відбудови України, інвестиційних можливостей та потреб, практичних планів відбудови наших міст, залучення інноваційних технологій та створення бек-офісу для збору та обміну інформації.

Ростислав Смірнов, співорганізатор форуму RE:UKRAINE:

“Це форум- про глобальне бачення відновлення України. Це call to action: відбудуться знайомства основних стейкхолдерів на цьому ринку, а далі ми говоритимемо про найгарячіше: стратегіі відбудови України, інвестиційні можливості та потреби, практичні плани відбудови українських міст, інновації. Починаючи з регіональної відбудови до макроекономічної - економіки в цілому, про прихід інвесторів, залучення міжнародних компаній

RE:UKRAINE стане першим кроком співпраці між Україною та США, в форумі візьмуть участь українські та американські експерти з дизайну та будівництва та українські урядовці. Наші спікери - це стейкхолдери,и причетні до відбудови країни, учасники процесу” - розповів Ростислав Смірнов

Він також відзначив, що однієї з головною задач форуму, окрім створення майданчику для дискусій та плану подальших дій є створення бек-офісу по відбудові країни.

“Там відбуватимуться: обмін даними, успішними кейсами між містами які постраждали, залучення фахівців галузевих, обмін технологіями задля швидшого будівництва.

До цього бек-офісу зможе звернутись будь-яка міжнародна організація чи стартапи будівельні з новими технологіями, чи просто будівельники з різних країн й отримати вичерпну інформацію про потреби, пропозиціі, проекти, до яких можна долучитись.”

Добровольчий будівельний батальйон “Добробат”, засновником якого є Ростислав, з перших днів звільнення Київщини працює на відбудову країни. 46 тисяч волонтерів приєнались до “Добробату” за цей час, тому про відбудову країни на всіх рівнях

“Розуміємо, що гостро потрібні комунікаційні майданчики для того, щоб рухатися далі. "Добробат" зосереджується на первинній відбудові пошкодженого майна: перекритті покрівель, консервації, установленні вікон – на важливих локальних задачах. Міжнародний форум RE:UKRAINE – про глобальне бачення відновлення України

Це дискусія всередині країни. Бо відбудова - це ширше питання зараз, не тільки про будівництво.

Якщо ми просто відбудуємо будинки, і не залучимо інвесторів для створення нових підприємств і робочих міст - матимемо міста-привиди. Людей не повернеш тільки домівками, ім потрібна робота і перспектива розвитку.

Яскравий приклад - місто Ізюм, в якому до війни жило 50 тисяч людей, а зараз - 10 тисяч.

Тому це дуже комплексне питання - по великому рахунку “перепридумування “ деяких міст. Є міста на Сході країни, які мали містоутворююче підприємство, якого більше немає - бо вщент зруйноване й відновлюватись не буде. Й треба придумати, чим тепер буде займатись місто на 50 тисяч людей, де воно буде працювати, для чого це місто? Про все це треба зараз говорити” - нагололошує Смірнов.

Організатори міжнародного форуму RE:UKRAINE : українська волонтерська організація “Добробат” та американський Центр Інновацій (CFI)

Форум відбудеться 28 липня в київсьскому КВЦ Парковий (3 поверх)

Реєстрація на RE:UKRAINE - https://forum.dobrobat.in.ua

Справка:

“Добробат” - Добровольчий будівельний батальйон, що допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об’єктів соціально інфраструктури на деокупованих територіях. Особлива увага приділяється первинній відбудові пошкоджених будівель (fast recovery).

Центр Інновацій (CFI) - неприбуткова організація, із штаб-квартирою в США, яка поєднала безліч компаній та експертів із сфери дизайну та будівництва. Він має за мету каталізувати поліпшення забудованого середовища та стимулювати впровадження інновацій. Це досягається шляхом обміну ідеями, знаннями та досвідом між гравцями галузі, допомагаючи їм долати виклики та створювати нові можливості.

Форум транслюватиметься онлайн на ютуб-каналі Добробат з синхронним перекладом англійською мовою, тож одночасно відбуватиметься у двох країнах - Україні та США, й збере фахівців до відбудови з різних континентів.