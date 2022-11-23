Якщо набридла звичайна кава: спеції та продукти, які чудово смакують з ароматним напоєм

Якщо вам набридло додавати у свою ранкову каву лише молоко, варто спробувати нові смаки. Цей ароматний напій відкриється з нового боку, якщо ви спробуєте деякі продукти і спеції. Читайте, які саме, в матеріалі ТСН.ua.

Чорний перець

Додайте до улюбленого ранкового напою запашний перець горошком. Він не лише має антисептичні властивості, але й допомагає зігрітися і отримати зовсім новий смак кави. Вистачить всього 1-2 горошин. Їх можна додавати в турку під час приготування або безпосередньо у кружку, поки напій гарячий. У другому випадку залишіть каву на кілька хвилин, щоб вона настоялася. А потім витягніть перець.

Кардамон

Цю спецію традиційно додають до кави в арабських країнах. Вона діє заспокійливо на нервову систему, корисна для шлунку, а також освіжає. Тому такий напій краще пити в спеку. Кардамон відрізняється яскраво вираженим смаком, тому його не потрібно багато додавати: ¼ чайної ложки на одну порцію. Спецію потрібно додавати безпосередньо перед приготуванням напою.

Лаврове листя

З його допомогою можна отримати легкий пряний аромат. Але головне — не перестаратися. На чашку напою вистачить всього лише одного листочка. Лаврове листя додають в каву відразу після її приготування. Дайте йому трішки полежати в напої, а потім витягніть. Варто звернути увагу, що спеція повинна бути свіжою. Якщо листя лежало у вас рік чи більше, смак може бути неприємним.

Цедра цитрусових

Цитрусові (лимон, апельсин) можна додавати не лише в чай. Однак не варто класти до кави звичні нам скибочки, краще подрібнити цедру, додати її до кавового порошку, потім варити як зазвичай.

Мускатний горіх

Ще більш ароматним напій стане, якщо додати до нього мускатний горіх. Така кава зігріває та стимулює мозкову активність. Додавайте спецію дуже обережно. Достатньо буде невеликою дрібки, щоб кава не гірчила. Також замість звичайного молока, візьміть кокосове.

Мед

Замінити цукор в каві можна за допомогою меду. Так напій стане значно кориснішим для здоров'я. Найкраще він поєднується з мигдальним молоком і корицею. Мед потрібно додавати в уже готовий напій, щоб він не позбувся частини корисних властивостей під час варіння.

Насіння чіа

Воно майже немає смаку, а тому його додають більше для користі. Перед додаванням у їжу насіння чіа варто замочити на 10 хвилин у воді. З насінням чіа в каві чудово буде смакувати гілочка розмарину.

Сіль

Справжні гурмани додають до кави сіль, яка допоможе прибрати гіркоту і розкрити смак напоє по-новому. Сіль додають разом з цукром у турку до варіння. Її не повинно бути багато — лише дрібка.

Яєчний жовток

Цей продукт люблять додавати в каву у Туреччині. Він повністю замінює молоко, морозиво чи вершки. Така кава відрізняється більш густою структурою та насиченим смаком. Для цього жовток збивають з цукром, а потім додають у каву перед самим закипанням. Напій відразу знімають з вогню, поки жовток не зварився.

Лаванда

У сучасних кав'ярнях напій "лавандова кава" досить популярний. Ви можете спробувати приготувати його у себе вдома. Для цього потрібно всього лише додати до кави кілька сухих квіточок лаванди, залити водою і готувати у звичний спосіб. Лаванди потрібно мало, щоб вона не зіпсувала смак напою, а лише підкреслила його.