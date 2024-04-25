"Якщо не бачите себе українцем – то здавайте паспорт": Безугла про припинення консульських послуг

Безугла пояснила, що ніхто зараз не змушує українців повертатися з-за кордону, а лише оновити свої дані.

Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов’язок щодо захисту Батьківщини. В інакшому разі – відмовлятися від українського громадянства.

Про це вона заявила в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" на youtube-каналі Наталії Мосейчук.

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"Ця війна не лежить окремо на плечах влади, президента, військових чи волонтерів. Ця війна – на плечах кожного, хто ухвалив для себе рішення залишитися українцем і що українцем залишаться його діти.

Скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцями – то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні", – сказала нардепка.

Безугла навела дані опитування, яке провела у своїх соцмережах.

"Ми розуміємо, що це не професійне дослідження, велика може бути похибка. Але тенденції відображає. Ще кілька місяців тому я поставила питання, чи готові люди відмовитися від громадянства в обмін на не мобілізацію? І 70% відповіли, що так", – сказала депутатка.

Їй заперечили інші учасники ефіру. Зокрема, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко попередив, що такі дискусії під час війни – дуже небезпечні.

"Відштовхнути завжди легше. Бо буде, як в Росії – ці погані, а ці хороші. Потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти, немає. Щоб, з одного боку, людей мотивувати повернутися, а з іншого – не змусити їх бігти здавати паспорти", – сказав він.

Мусієнко наголосив, що розділ українців на категорії лише послабить Україну.

"Їм не продовжили паспорти, от бачите які вони "нєгодяї". Вони виїхали, вони зараз не тут, не страждають зараз зі мною. І, в принципі, вони нам не потрібні. Бо ми так дійдемо, що залишаться одна категорія – оці молодці, ці герої. А ці всі були погані. І цього не можна допустити. Що нас ще чекає після війни", – сказав експерт.

Натомість, Мар’яна Безугла пояснила, що ніхто зараз не змушує українців повертатися з-за кордону.

"Все, по що до них звертаються – це оновити свої дані. В першу чергу для чого: є пул, на кого можна сподіватися. То прийди, онови ці дані, і ми будемо знати, що ти – за кордоном", – сказала нардепка.

Також Безугла зауважила, що бачила обурення українців у консульствах в Польщі, але не бачила акції протесту українців у цій країні, коли поляки блокували кордон.

"Наскільки вони себе усвідомлюють українцями? Може вони хочуть розчинитися в європейському середовищі і забути", – додала вона.

Своєю чергою Наталія Мосейчук зауважила, що владі потрібно зрозуміти – така категорія українців теж є і за них треба боротися.

"І якщо Україна хоче, щоб вони приїхали потім (після війни – Ред.), то навіть за таких треба боротися. Ви думаєте, що в Америці чи Британії таких нема?", – наголосила Мосейчук.

Нагадаємо:

МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

У Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам.

Фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса вважає, що такі дії посилять демографічну проблему, якщо ці чоловіки не повернуться додому хоча б після війни.

Український активіст, волонтер та офіцер ЗСУ Мирослав Гай теж підтримав таку думку.

Нардепка Ірина Фріз вважає, що це рішення "продовжує насаджувати наратив про українців – як про націю ухилянтів".