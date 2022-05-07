Якщо не має коштів зателефонувати, можна зробити це безкоштовно

Під час війни залишатися на зв’язку з тими, хто опинився в окупації, або там де ведуться активні бойові, дуже важливо. У рамках послуги "Ми разом" клієнти Kyivstar можуть обрати один номер і телефонувати на нього без плати. Як це зробити в матеріалі ТСН.ua
У пресслужбі Kyivstar повідомили, що абоненти оператора можуть вибрати один номер і телефонувати на нього без поповнення рахунку. Тепер можна зателефонувати комусь із рідних, близьких, вибравши один номер, навіть якщо на рахунку не має коштів. І навіть якщо є гроші, за дзвінок на цей номер знімати не будуть.
Під'єднати номер, на який можна буде телефонувати безкоштовно потрібно:
- в додатку «Мій Київстар»,
- на сайті: https://kv.st/aj8.
Щоб змінити важливий номер, треба спочатку відключіть послугу, а потім знову під'єднати, тільки вже з новим номером Київстар. Змінювати номер, вибирати, на який можна телефонувати безкоштовно, можна раз на місяць. Підключення безкоштовне, дзвінки також.
- Послуга діє по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.
- Людина з номером, який ви вибрали, телефонуватиме вам за умовами її тарифу.
- За кордоном діятимуть умови роумінгу.
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