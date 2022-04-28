Якщо немає можливості піти до ЦНАПу для отримання адмінпослуги: запроваджується новий проєкт

Якщо немає можливості піти до ЦНАПу для отримання адмінпослуги: запроваджується новий проєкт

Щоб забезпечити людям доступ до адмінпослуг, які через війну чи хвороби не можуть відвідувати ЦНАПи, будуть використовуватися пересувні робочі місця (цифрові валізи) Центру надання адміністративних послуг.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Мобільні робочі місця адміністратора ЦНАП використовуються у пілотних громадах і отримали назву "мобільних, цифрових валіз". Завдяки таких валізам українці, які не можуть самостійно відвідувати через війну, через те, що їм важко пересуватися, Центри надання адміністративних послуг, будуть забезпечені доступом до них.

Хто може користуватися послугами мобільних валіз:

• люди з інвалідністю,

• люди старшого віку,

• люди, які перебувають на лікуванні,

• хто проживає у віддалених населених пунктах громади.

Наразі в рамках пілотного проекту, цифрові валізи будуть доступні у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Одеській областях.

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