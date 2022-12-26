“Якщо не ми, то ніхто просто”. Як і чому “вигорають” волонтери

"Я не сплю нормально вже давно. Я сплю тільки з таблетками, не можу без заспокійливого…"

Поліна Кравченко – волонтерка. Від початку повномасштабної війни це слово в Україні набуло нового значення. Волонтери не сплять, не їдять, не відпочивають. Вони можуть дістати що завгодно і доправити куди завгодно. Але реальність виявляється іншою: на десятому місяці війни волонтери масово “вигорають”.

“Це люди із синдромом рятівника, вони хочуть рятувати інших і часто роблять це за рахунок своїх ресурсів, емоційних сил, – пояснює мотивацію волонтерства психологиня Олена Шершньова. – Тому не дивно, що волонтери вигорають, їм важко тримати баланс “брати та давати”. Вони дають, дають, дають – і потім залишаються виснаженими. Це і є вигорання”.

Поліна Кравченко жила звичайним життям: була мамою, розвивала невеликий бізнес, дбала про сім’ю. Поки 5 років тому її не попросили про невеличку допомогу: "То були поодинокі збори для ЗСУ: одній людині щось купити на фронт, підтримати бійців смаколиками. А потім вже в 17-му році взяли перший дитячий будинок під опіку, почали їм займатися. А потім другий, до повномаштабної війни все волонтерство було більше для дітей".

За даними Мінісоцполітики, у березні цього року кожен другий українець тим чи іншим чином був причетний до волонтерства. Утім, на початок осені ажіотаж значно спав, а потреба, навпаки, виросла.

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“Це і поїздки, і співпраця з місцевою адміністрацією, з владою, і пункти незламності, і центр, де необхідні речі на деокупацію, на ту ж Херсонщину”, – окреслює свій фронт допомоги Поліна Кравченко.

“Волонтери живі люди, вони теж пережили стрес після масштабного вторгнення. І вони теж цей стрес по-своєму проживають – наприклад, починаючи рятувати інших, – пояснює Олена Шершньова. – І ось такий порятунок за рахунок свого сну, свого часу на відпочинок – він виснажує. Вони навіть можуть не усвідомлювати, що за рахунок себе вони кинулись у цю допомогу. Можливо, раніше вони балансували цей час, та зараз вони на стресі, їм важко це відслідкувати”.

Проте, якщо одні поступово відходять від справ, інші працюють до повного виснаження. Волонтерка Поліна помічає, що “вигорання” накриває її періодичними хвилями.

“Фізичні симптоми вигорання – це, як правило, відчуття виснаження, і дуже часто воно триває постійно. Також це відчуття слабкості, головні болі, які можуть посилюватись, коли людина перевтомлюється. Це може бути нудота, розлади сну, болі в різних частинах тіла”, – перелічує маркери “вигорання” психотерапевтка Тетяна Сіренко.

Якщо ви відчуваєте подібні симптоми, терміново зверніться до терапевта. Це перші ознаки виснаження. Утім, фахівці застерігають: виснажують волонтерів не лише відсутність сну та втома. Значно більше шкоди завдають моральні фактори. І перший – посилена емпатія. Ознаки сильного емоційного співчуття усвідомлює і Поліна:

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Після 24-го лютого волонтерство стало для Поліни щоденною справою. Жінка не встигла озирнутись, як почала керувати великим волонтерським центром, куди щодня приходять люди, які потребують допомоги. Кожен зі своєю історією: "Я не хотіла їхати, боялася кинути хату – і свою, і онуки. Та онука таки забрала мене, каже, життя дорожче за хати. В нас коли бомбили “градами”, я біля двору три осколки знайшла… Може, все збережеться і буде куди повертатися. А ні – будемо наново будуватися на старості літ", – ділиться бідами біженка з Запорізької області.

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Непомірна кількість чужого горя, яку волонтери пропускають через себе, іноді затьмарює сенс власної доброї справи та навіть власного життя.

“Коли волонтер часто стикається з великою кількістю померлих або тих, чия доля понівечена через війну, його охоплює безнадія, – зауважує психотерапевт Спартак Суббота. – Навіть якщо волонтер робить багато хорошого, від такого перевантаження він може акцентуватися лише на негативних факторах”.

Друга проблема – знецінення!

“Ми збираємо гроші на їжу, медикаменти, ми не доїдаємо, я особисто третій день ходжу в одній футболці, я не пам'ятаю, коли мила волосся, але я про це не думаю. Ми ледь знайшли 100 бронежилетів, це космічні ціни, ми стараємось допомогти фінансово, ми заселяємо людей, купуємо Їм білизну та їжу, а сьогодні якась тварь, я інакше не скажу, каже мені: “А ковбаса як для собаки, чому вона така несмачна?!” Люди, майте повагу!” – це емоційне звернення Христини, блогерки та волонтерки, красномовно говорить про те, якого болю завдає знецінення.

Подібні ситуації та непорозуміння часто призводять до нервових зривів. Волонтери не витримують постійного спротиву зовні – невдячності тих, кому вони намагаються допомогти, складнощів у співпраці з владними структурами, корупції, тощо.

“В моменти вигорання людина може усвідомлювати, що волонтерство повністю поглинуло життя, і коли вона хоче припинити волонтерити, раптом помічає, що у її житті нічого не залишилось”, – підмічає феномен психотерапевтка Тетяна Сіренко.

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І це третя проблема, що випливає із завищеного почуття відповідальності!

“Чоловіки моїх подруг – вони зараз там, на фронті, вони періодично виходять на зв’язок і кажуть, що все добре, тримаймося. Якщо вони так кажуть, як я можу не триматися, якщо у мене все дуже добре у порівнянні з ними? – задається питанням Поліна Кравченко. – Якщо не ми, то ніхто просто! Ми маємо вистояти, немає варіантів”.

Отже, важливо пам’ятати! Волонтери – це люди, яким важко зупинитись самотужки. І якщо ви не можете замінити їх на волонтерському фронті – просто підтримайте!

“Щоб допомогти тим, хто допомагає, дуже важливо людину розвантажити, дати відпочити, запропонувати свою поміч – наприклад, підмінити, – радить психологиня Олена Шершньова. – Дуже корисно провести для такої людини лікбез, що у неї є риси рятівника, що вона може вигоріти, що їй потрібно балансувати свій час”.

Поліна Кравченко має свою беззаперечну мотивацію, яка утримує від “вигорання” не лише волонтерів а й усіх нас: "Перемоги ЗСУ – це найкраща мотивація. Коли є гарні новини, це дає сили рухатись далі".

І звісно, кожному волонтерові необхідна фахова психологічна підтримка. Це має стати сучасною нормою. Тож, якщо поруч із вами рятівник або рятівниця, які “вигорають” у вас на очах, поділіться своїми тривогами про їхній стан та запропонуйте підтримку – можливо, саме ваша емпатія та уважність допоможуть цій самовідданій людині подбати і про себе.