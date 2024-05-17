Якщо не вистачає місця на городі: цікавий метод висаджування кабачків

Якщо на городі мало місця, можна спробувати виростити кабачки в мішку. Цей метод досить цікавий і простий.

Для цього методу вирощування підійдуть будь-які мішки з-під коренеплодів, цукру або навіть досить щільні пакети для сміття.

Спочатку потрібно на дно мішка насипати скошену траву, бадилля з городу, лушпиння з яблук чи картоплі та інші органічні залишки. Заповнювати органікою потрібно на 1/3. Потім додати пісок, змішаний з городною чи компостною землею.

Не варто набивати мішки до самих країв. Для розвитку рослинам цілком достатньо шару в 50 см. Якщо мішок надто великий, його краї можна повернути назовні, щоб не заважали.

Щойно ви підготували мішок, зробіть в його нижній частині невеликі отвори. Вони потрібні, щоб відводилася зайва волога і корені майбутньої рослини не загнивали.

Далі висадіть в один мішок 1-2 насінини кабачків. Щойно розсада підросте і піде в інтенсивний ріст, важливо замульчувати землю травою.

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