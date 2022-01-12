Якщо немає стажу: як оформити соціальні виплати замість пенсії

Якщо у вас немає стажу, який необхідний для отримання пенсії, можна оформити соціальну допомогу. Проте тут потрібно враховувати кілька важливих нюансів. Які саме — в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України №1098, щоб оформити тимчасову державну соціальну допомогу громадян України повинен досягти пенсійного віку та мати не менше 15 років страхового стажу.

Для оформлення тимчасової соціальної допомоги потрібно:

подати заяву до органу соціального захисту за місцем проживання чи прописки;

також додати копію паспорта, ІНН, декларацію про доходи та майновий стан (за останні пів року), довідку з ПФУ про наявний страховий стаж.

Тимчасову фінансову допомогу призначають від наступного дня після дати досягнення громадянином пенсійного віку.

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