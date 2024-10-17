Якщо необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми зробимо це – Залужний

Валерій Залужний допустив мобілізацію жінок в Україні.
Посол України у Великій Британії, колишній командувач українською армією Валерій Залужний не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок.
Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.
"Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війнни, ми звичайно зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому – повномасштабній війни в Європі, яка була розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок", – заявив ексголовком.
Раніше український журналіст Віталій Портников попередив, що якщо війна з РФ триватиме ще кілька років, до армії доведеться набирати жінок.
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