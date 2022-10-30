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"Якщо ніхто не повірив в бойових комарів, повернемося до погроз голодом": Подоляк про розірвання РФ зернової угоди

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"Якщо ніхто не повірив в бойових комарів, повернемося до погроз голодом": Подоляк про розірвання РФ зернової угоди

Скриншот з відео

Росія продовжує шантажувати світ зерновою угодою.

Напередодні Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" через пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ, а у атаці на свій флот звинуватила Україну та Велику Британію.

На черговий шантаж РФ щодо постачання українського зерна до інших країн відреагував радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк .

"Російська класика: "Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову". Якщо ніхто не впав на коліна після заяв про "брудну бомбу", бойових комарів і мінування дамби, повернемося до погроз голодом бідним країнам і розірвемо зернову угоду. Гопник – він і в Африці гопник…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще у вересні. Він підкреслив, що РФ має свідомий намір викликати масштабний голод.

В ООН також відреагували на вихід Росії із "зернової угоди". РФ закликали утриматися від таких дій. бо мовляв, такі дії РФ можуть поставити під загрозу доступ до їжі для мільйонів людей.

Зазначимо,  що Україна не підписувала прямих домовленостей з РФ. У липні "зернову" угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
924
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