"Якщо отримаю наказ повертатися, з**бусь": полонений окупант розповів про обстріли багатоповерхівок Харкова

"Якщо отримаю наказ повертатися, з**бусь": полонений окупант розповів про обстріли багатоповерхівок Харкова

Полонені російські окупанти розповідають, що отримували накази обстрілювати житлові квартали Харкова з артилерії.

Про це розповів командир відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ, який потрапив у полон ЗСУ під Циркунами.

Відео розповіді окупанта виклали в телеграм-каналі ЗСУ.

За словами окупанта, головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об’єктах.

Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка. Саме цей район міста, який має одну із найбільш щільних забудов, від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ "Град" і "Ураган". На сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань.

Сам полонений запевняє, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише стежив за "виходами" артилерії РФ та ЗСУ.

Також окупант повідомив дані російських вояків, які причетні до інших воєнних злочинів РФ та знищення мирних харків’ян.

На питання, що робитиме, коли повернеться до РФ, окупант відповів: "Приїду, звільнюся, піду на "гражданку", а якщо накажуть повернутися, з**буся куди-небудь".

Нагадаємо, що співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових. Інформацію про переміщення ЗСУ, яку надавав колаборант, надалі передавали російській спецслужбі.

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