Якщо переперчили страву: корисні поради, що робити

Як врятувати занадто гострий суп, м'ясо, гарнір, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Будь-хто може переперчити страву, а от врятувати її вдається не всім через те, що не всі знають, як це зробити.

Як врятувати переперчений суп

Додавання води не врятує ситуацію. Річ у тім, що перець не розчиняється у воді, тому вода не позбавить страву гостроти.

Зате є вихід — додати до супу знежирене молоко або вершки: казеїн, який є у молочних продуктах, усуне гостроту.

Вдалим рішення буде, якщо покласти до каструлі з супом розрізану навпіл сиру картоплину. Коли вона звариться, вийміть її, спробуйте суп, чи зменшилась гострота, якщо ні, додайте ще картоплину.

Зменшити гостроту можна додаванням до страви цукру або меду. Так само зменшать гостроту лимонний сік, оливкова олія, вершкове масло. Проте потрібно мати на увазі, що всі ці способи впливають на смак страви.

Якщо переперчили м'ясо, другі страви

Якщо переперчили фарш, можна додати картоплю або ще якийсь овоч і приготувати котлети.

Якщо м'ясо дуже гостре, змішайте його з дрібно нарізаним ананасом і залиште на 20 хвилин. Ананас вбере гостроту.

Так само, як для перших страв, оцет, лимон, лайм, цукор можуть покращити смак м'яса, гарнірів, але водночас вплинуть на смакові якості страви.

Якщо переперчили салат, то просто додайте до нього ще інгредієнтів. Свіжі овочі прекрасно пом'якшують гостроту перцю.

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