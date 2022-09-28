Якщо під рукою немає ліків: як збивати високу температуру оцтом

Збивати жар краще за допомогою медикаментів. Але що робити, якщо під рукою немає ліків? В цьому випадку допоможе старий і перевірений народний спосіб. Ви можете швидко збити температуру оцтом. Він безпечний як для дорослих, так і для дітей. Читайте все про це в матеріалі ТСН.ua.

Збити температуру оцтом: чи допоможе такий спосіб

Натирання оцтом за температури допомагають відразу після процедури позбутися навіть сильного жару. Так відбувається через те, що оцтова кислота знежирює шкіру, зменшуючи натягання крапель поту на її поверхню. А вода додає потрібного зволоження. Рідина випаровується разом з потом і температура збивається.

Переваги та недоліки методу

Серед основних переваг натирання оцтом від температури можна назвати:

засіб діє дуже швидко, що в критичних ситуаціях може бути надзвичайно важливим;

можна збити температуру оцтом, коли немає медикаментів або вони не допомагають;

оцет діє самостійно, його не потрібно поєднувати з ліками - це важливо в тому випадку, коли хворий вже випив максимальну дозу жарознижуючих препаратів.

Однак, не завжди рекомендовано збивати температуру оцтом. Адже цей метод має і певні недоліки:

частина оцту абсорбується в кров зі шкіри, а пари можуть проникати в дихальні шляхи, тому відбувається легка інтоксикація (тому не рекомендовано натирати дитину оцтом за температури, якщо вона ще не досягла 3-річного віку);

оцет здатний знизити температуру тіла лише на поверхні шкіри, а це викликає спазми судин, які можуть стати серйозною проблемою (особливо у дітей);

тривалість дії мала.

Натирання оцтом від температури у дорослого

Як збити температуру оцтом / Фото: pixabay.com

Якщо вам потрібно збити температуру оцтом у дорослого, потрібно запам'ятати такий алгоритм дій:

Насамперед, розтираються ступні та долоні. Потім переходять до областей розміщення великих судин (пахви, шия, під колінами). Обгорнути змоченим у оцті простирадлом весь тулуб, зробити компрес на лоб.

Як обтирати дитину оцтом

Якщо потрібно розтирати оцтом дитину, якій ще немає 3 років, потрібно виконувати процедуру з особливою обережністю. Щоб звести всі ризики до мінімуму, розтираються лише долоні і ступні, не втираючи оцет в шкіру. Від 3-4 років дітям вже можна проводити таку ж процедуру, як і дорослому.

Техніка обтирання оцтом за температури: підготовка, пропорції, що не можна робити

Щоб підготуватися до обтирання, вам знадобиться вода з оцтом від температури. Необхідно взяти 50 мл теплої води (не гарячої і не холодної), а потім додати оцет (концентрація 6-9%). Вистачить всього лише 1 столової ложки рідини. Тоді компоненти ретельно поєднуються, щоб отримати лікувальний розчин.

Існують деякі правила, який важливо дотримуватися під час обтирання оцтом від температури:

Хворого потрібно повністю роздягнути. Протирають шкіру за допомогою ватного тампону, який змочують у отриманному розчині. Розтирання проводять акуратно, не натискаючи на шкіру. Щоб оцет безперешкодно випаровувався, потрібно накрити хворого тонкою тканиною, а не ковдрою.

Зверніть увагу, якщо шкіра хворого бліда, а кінцівки холодні - обтирання оцтом краще не проводити, тому що спостерігається спазм судин.

Дуже важливо правильно розводити оцет від температури. Якщо ви додасте забагато оцту, це може бути дуже небезпечно для хворого. Висококонцентрований розчин викликає інтоксикацію, адже речовина швидко проникає в кров. Потрібно також дотримуватися правильних пропорцій води і оцту, щоб не викликати опіку шкіри.

Багатьох цікавить запитання: чи можна використовувати яблучний оцет від температури? Яблучний оцет рекомендований для дітей, адже він містить менше небезпечних речовин для організму. В цьому випадку вода з оцтом від температури розводиться в таких пропорціях: на 0,5 л води 1 чайна ложка оцту.

Що не можна робити під час розтирання оцтом за температури

Натирання оцтом за температури / Фото: Pexels

Не обробляйте оцтовим розчином ділянки шкіри, на яких є будь-які ранки, пухирці, подряпини, тому що оцтова кислота може потрапити в кров і викликати отруєння.

Також для розтирання не варто використовувати махровий рушник. Він сильно роздратовує шкіру, а через надмірне тертя жар підвищується. Краще взяти м'яку ніжну тканину.

Компрес від температури з оцтом

Якщо ви не знаєте, як оцтом збити температуру, варто звернути увану на компреси. Для приготування такого компресу потрібно взяти 15-17 мл оцту і розвести у 200 мл води. Розчин ретельно перемішайте, змочіть в ньому м'який рушничок і покладіть на лоб хворому.