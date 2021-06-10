"Якщо потрібно, то будуть працювати": Кузін про зменшення лікарень для хворих на коронавірус

Ці медзаклади залишаються у системі і за необхідності знову прийматимуть інфікованих пацієнтів.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував, чи відповідають дійсності повідомлення у ЗМІ про масове закриття коронавірусних відділень.

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Про це він розповів 10 червня в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за словами Кузіна, сьогодні дійсно йдеться про зменшення таких медзакладів, але за потреби вони знову будуть працювати як коронавірусні.

"Лікарні включалися у процес похвильно - залежно від того, яка ситуація в тому чи іншому регіоні. Перша хвиля приймала перших хворих і була на передовій. Резервна хвиля - була друга. Наразі ми оптимізуємо ті лікарні, які зараз не приймають таких хворих, автоматично вони переходять у другу хвилю і почнуть приймати хворих, якщо буде така необхідність. Зараз вони не будуть ключовими або опорними на рівні області. Йдеться про зменшення кількості, але вони не випадають з системи. Якщо потрібно, то будуть працювати", - пояснив головний санітарний лікар країни.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я повідомила про затвердження нового переліку закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

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