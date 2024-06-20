Якщо повістка надійшла поштою: адвокатка пояснила, що робити

Відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках.

В Україні від 16 липня деякі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістки поштою. У такому разі є три варіанти дій, у двох з яких особа вважатиметься ухилянтом.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко пояснила, як діяти, якщо надійшла повістка поштою, повідомляє видання "Новини Pro".

Що робити, якщо отримали повістку поштою

Військовозобов'язаний громадянин України, який отримав повістку поштою, має три варіанти дій:

підписати повістку та зʼявитися з нею до ТЦК та СП протягом 14 днів; підписати повістку та надіслати її назад; не підписувати повістку.

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"Варто зазначити, що у двох останніх сценаріях отримувач вважатиметься ухилянтом від мобілізації та буде покараний, згідно з чинним законодавством України", – зазначила Аніщенко.

Коли можна відмовитись від повістки поштою

Як пояснила адвокатка, відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках:

якщо повістка неправильно оформлена – коли вона не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника ТЦК;

якщо повістка надійшла не як рекомендований лист – наприклад, її вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії.

Аніщенко наголосила, що від отримання неправильно оформленої повістки військовозобовʼязаний має право відмовитись на пошті, та у присутності (але обов'язково з підписом) працівника пошти скласти акт на повернення повістки із вказанням причини.

Нагадаємо, раніше в Міноборони попередили, що коли спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних, тобто 16 липня, повістки зможуть надсилати звичайною поштою.

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