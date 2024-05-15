Якщо повістку кинули до поштової скриньки: в Міноборони пояснили, чи можна вважати її врученою

Можна вважати врученою таку повістку, яка передана особисто громадянину в руки.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 15 травня.

Лазуткін прокоментував ситуацію з повістками, які надсилають на поштову адресу. Він пояснив, чи можна вважати повістку врученою, якщо людина побачила її вже після тієї дати, на яку її викликали.

"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою, якщо її кинули до поштової скриньки. Вона вже вважається врученою – ні. Станом на зараз діє інша норма. Людина має особисто розписатися в повістці. І таким чином вона вже в цей момент вважається врученою", – зазначив Лазуткін.

Він додав, що якщо з'явиться постанова, яка буде якось інакше регулювати, встановлювати нові інші правила, тоді відповідно можна буде це коментувати залежно від того, що в ній буде, проте зараз цього немає.

Нагадаємо, в Харкові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації в письмовій формі.

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