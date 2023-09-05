Якщо повістку принесли додому: чи мають право військкоми заходити до квартири

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручатися як у громадських місцях, так і за місцем проживання військовозобов’язаних.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко, повідомляє "РБК-Україна".

Відповідно до законів України, працівники ТЦК та правоохоронці мають право вручати повістку безпосередньо на місці проживання проживання людини.

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"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи в квартиру для вручення повістки", – зазначила адвокатка.

Саме проникнення працівниками ТЦК до квартири чи будинку можливе в межах встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, зокрема – повісток на призов. Аніщенко зазначила, що це має відбуватися з дотриманням прав і свобод громадян, відповідно до законодавства.

Що дає право військкомам зайти до квартири

Аби зайти до помешкання військовозобов’язаного, працівники ТЦК мають показати свої документи.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи", – розповіла юристка.

Вона додала, що зазвичай військкоми заходять до житла військовозобов’язаного за попередньої згоди або за попередження власника житла. Проникнення працівників ТЦК до помешкання без дозволу може порушити права громадянина та викликати його негативну реакцію.

Поради юристки, якщо повістку принесли додому

Якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, Аніщенко зазначає, що важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати від військкомів офіційні документи.

"У разі відмови від прийняття або підпису повістки, важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їхнього підпису не звільняє вас від можливих наслідків", – наголосила адвокатка.

До слова, раніше адвокат роз’яснив, чи може людина відмовитись від повістки, якщо її вручили не за місцем прописки.

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