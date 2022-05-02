"Якщо Путін не передумає, війна буде довгою": Зеленський заявив, що не збирається віддавати Росії українські території

"Якщо Путін не передумає, війна буде довгою": Зеленський заявив, що не збирається віддавати Росії українські території

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не віддасть Росії українські території.

Глава держави наголосив, що поки Путін не змінить свого рішення щодо цілісності всієї України, війна за українські кордони буде продовжуватись.

Про це він сказав у інтерв’ю грецькому суспільному мовнику ΕRΤ.

За словами Зеленського, українці не готові віддавати Росії жодного клаптика своєї землі. Навпаки, ми прагнемо відновити свою територіальну цілісність.

"Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів - саме так це відбувається. А в іншому випадку кордони не змінюються в Україні. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність навпаки. А в іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, то це говорить про те, що всі ці люди загинули просто так. Чи за що вони загинули?" — сказав Зеленський.

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Президент переконаний, що Росія не зупиниться на захопленні якоїсь невеликої території і може знову почати вторгнення вже за кілька років.

"Росія на цьому не зупиниться, ви повинні це знати. Вона ж не зупинилась на Криму. А так просто дати їм невеличкий відпочинок перед тим, що вони почнуть агресію через 2-3 роки - ми не готові на це", — каюе глава держави.

За його словами, сьогоднішня війна триватиме до того часу, поки Путін не змінить свою думку щодо цілісності і незалежності України.

"Вони (росіяни - ред.) ухвалили таке рішення. У цьому трагічність ситуації. Вони вирішили, що ми не держава. Це їхнє рішення і керівника їхньої країни. І якщо він не змінить свого рішення, війна буде довгою", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілувався з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ. Під час розмови той поцікавився, на які жертви готовий очільник країни, аби зберегти українську незалежність. Своєю чергою, Зеленський зазначив, що не був готовий жертвувати навіть одним життям.

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