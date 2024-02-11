Якщо Путін переможе, то змусить українців воювати на своїй стороні — МЗС Польщі

Російський диктатор сприймає лише мову сили та повторює шлях СРСР.

Російський диктатор Путін у разі мріє увійти в історію як новий Петро Перший.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю Der Spiegel.

Він зазначив, що у разі перемоги Путін "зрівняє Україну з землею", а її громадян змусить служити в армії та кине їх на нову війну.

"Його стримування або відбиття атаки тоді обійдеться набагато дорожче, ніж нинішня допомога Україні", – зазначив головний польський дипломат.

Він зазначив, що російський диктатор сприймає лише мову сили, тобто він повторює шлях СРСР, який зазнав поразки, бо вступив у гонку озброєнь із Заходом.

"Путін сьогодні конкурує з половиною вільного світу і не може перемогти", – підкреслив Сікорський.

Крім того, дипломат заявив, що Польщі та Німеччині не слід сперечатись про те, хто більше допомагає Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські фермери оголосили про блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Крім того, ми раніше інформували, що польські фермери розпочали акцію протесту, яка ситуація на кордоні.

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