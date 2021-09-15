"Якщо РНБО почне займатися літерами, це вже буде зайвим" – Разумков про ідею Данілова щодо переходу на латиницю

"Якщо РНБО почне займатися літерами, це вже буде зайвим" – Разумков про ідею Данілова щодо переходу на латиницю

Разумков наголосив, що в країні є своя українська мова, яка має залишатися єдиною державною.

Перехід України з кирилиці на латиницю, як це запропонував секретар РНБО Олексій Данілов, не підтримує голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважає це "поганою ідеєю".

Про це спікер парламенту сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Зокрема, Разумков пояснив, що знати кілька мов - це дуже добре, але в Україна має бути одна державна мова – українська. Також, на його думку, в країні з літерами усе добре, а тому, "якщо РНБО почне займатися ними, це вже буде зайвим". Водночас, він зауважує, що в Україні свобода слова і кожен має право на свою позицію.

"Погана ідея. У нас є українська мова, наші українські літери, своя абетка. У нас має бути одна державна мова – українська. Супер – знати російську, німецьку, англійську, французьку, румунську, яку хочете, китайську – будь ласка. Є старий вислів: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина". Але державна в нас – одна, і з літерами в нас усе добре. Якщо РНБО ще почне займатися літерами, думаю, що це вже буде зайвим. Хоча кожен має право на своє бачення. Адже в нас свобода слова – ми з цього з вами починали! Тому в Олексія Мячеславовича може бути своє бачення цього процесу", - висловився Разумков.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці перейти на латиницю. Також, на його думку, ще з садочку діти повинні вивчати англійську мову.

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