Якщо Росія не може захистити небо над Кримом, то й решта територій РФ безпорадна перед українською зброєю - експерт

Якщо Росія визнає, що не може захистити повітряний простір над окупованим Кримом - вона фактично розпишеться під своєю безпорадністю.

Це означатиме, що уся територія Росії беззахисна перед сучасною українською зброєю.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Якщо зараз російська влада визнає, що вона не має жодної можливості захищати повітряний простір над окупованим Кримом, вона повинна тоді визнати, що таким чином уся територія Росії беззахисна проти ударів сучасної української зброї. Тому вони, швидше за все, не звинувачуватимуть Україну, а наполягатимуть саме на версії того, що це недбалість, неправильне поводження з вогнем тощо. Тому що визнати це – це фактично розписатися у своїй безпорадності", - сказав експерт.

Нагадаємо, 9 серпня на аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці (Крим), пролунала серія потужних вибухів. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

Повідомляється, що до вибухів на головному аеродромі російських окупантів у Криму можуть бути причетні і місцеві партизани, і далекобійні ракети, про наявність яких в Україні наразі нічого не відомо.

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