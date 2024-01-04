Якщо Росія переможе у війні проти України: аналітик спрогнозував наслідки

Західні експерти все частіше говорять про втому від російсько-української війни та про зменшення підтримки України, бо контрнаступ ЗСУ склався не так, як всі очікували.

Якщо Захід дасть слабину і не допоможе Україні перемогти в цій війні, невдовзі йому доведеться мати справу з кількома іншими конфліктами та зневіреними союзниками, які шукатимуть інших шляхів, як себе убезпечити.

Про це пише старший науковий співробітник британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Ветлінг у виданні Foreign Affairs.

За даними автора, торішній контрнаступ провалився, однак Захід може відвернути перемогу Росії цього року.

"У першій половині 2024 року на полі бою, можливо, буде небагато змін. Це тому, що наразі і українська, і російська армії перебувають на етапі нарощування потужностей перед новими наступальними операціями. Для військових дій такого масштабу на підготовку треба чимало часу, тож відносне затишшя на фронті є оманливим", - пише експерт.

Захід зараз має можливість обрати, як далі розвиватимуться події, зазначив Ветгліг.

"Або українські військові отримають достатньо тренування, зброї та фінансів, щоб до кінця року виснажити російські війська до рівня, коли Київ може починати мирні переговори з вигідних для себе позицій. Або ж зволікати, доки росіяни не відновляться настільки, що їхня перевага на фронті стане стійкою. Ворог став сильнішим, і тепер час взятися до справи по-дорослому. Зокрема, переконати західне суспільство в необхідності тривалої допомоги Україні, виділити більше грошей на виробництво зброї та не відволікатися на короткострокові політичні тренди", - додав він.

Також важливо активізувати виробництво артилерійських снарядів ― як у США, так і в ЄС. Артилерія ― головна причина смертності й травматизму серед окупантів, а наразі паритет змістився на користь росіян.

"Українцям важливо навіть в оборонній позиції постійно тиснути на росіян, не давати їм розслаблятися. Інакше ті зможуть відправити досвідчених бійців у тил готувати новобранців, зосередитися на спорудженні додаткових укріплень. Зрештою, якщо на фронті буде затишшя, Москва зможе підготувати достатньо резервів для удару по Україні з якоїсь іншої точки. Якщо ж виснажувати окупантів - цього не відбудеться", - переконаний Ветлінг.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року у своєму відеозверненні знову закликав західних союзників і 2024 року підтримати Україну, яка захищається від російської агресії. Київ отримує від країн Заходу багатосторонню допомогу - як суто фінансову для держбюджету країни, так і пряму військову допомогу у вигляді постачання озброєнь і боєприпасів.

Ключовими постачальниками вйськової допомоги були США, Німеччина, Велика Британія, ЄС та Норвегія, а фінансової - ЄС, США, Велика Британія, Японія та Норвегія.

Понад 1% ВВП становила допомога Україні в 11 країнах - Литві, Естонії, Норвегії, Данії, Латвії, Словаччині, Польщі, Нідерландах, Фінляндії, Чехії та Швеції. Під час повномасштабної війни Україні надали допомогу, воєнну чи фінансову, понад 40 країн Заходу.

До політичного Заходу належать не тільки члени НАТО – Європа, США та Канада, але й тихоокеанські союзники США - Японія та Австралія. Словаччина та Угорщина блокують пакет допомоги Україні у 50 млрд доларів з боку ЄС.

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