Якщо Росія вчинить теракт на ЗАЕС, евакуюють жителів кількох областей – Лубінець

Українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", - зауважив він.

За словами Лубінця, окупанти, з високою ймовірністю можуть зробити підрив.

"Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", - наголосив омбудсмен.

Він також зазначив, що у разі катастрофи саме мешканці на тимчасово окупованих територіях опиняться під найбільшою загрозою.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області розробили план евакуації населення на випадок можливого теракту на ЗАЕС. У зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров.

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