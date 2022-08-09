"Якщо Росії залишити хоч частину територій України - буде постійна війна": Подоляк про переговорні позиції України

Таким чином Київ дав світу зрозуміти, що Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну.

Про це в інтерв'ю BBC сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, позиція України абсолютно чітко артикулюється президентом Зеленським - Росія має припинити вогонь і негайно залишити територію України в повному обсязі, включно з Кримом.

"Якщо залишиться хоча б частка захопленої території України - це буде постійне місце провокацій. Вони будуть придумувати біолабораторії, я не знаю, "білок-летяг", вони говоритимуть про обстріли народу Атлантиди, заради захисту якого треба знищити мільйон українців. Тобто якщо ми залишимо Росії хоча б щось на території України, це буде постійна війна. Це треба усвідомити - вже не може бути такого, що ми підпишемо якийсь, умовно кажучи, Мінськ-3, бо тоді ми повинні будемо визнати, що за рік ми знову матимемо війну.

Тоді ми повинні будемо визнати, що нам треба повністю забути про можливість розвивати Україну, бо і наші партнери розумітимуть, що якщо в Україні залишиться хоча б якась територія під контролем сепаратистів чи якихось російських проксі, чи просто під контролем Росії, то в Україну категорично не можна буде вкладати гроші, в Україну не можна буде повертатися, в Україні не можна буде розвивати бізнес. Тобто Україна буде територією, яка не буде розвиватися, це буде руїна", - говорить Михайло Подоляк.

Він додав, що для Росії це робочий сценарій. Якщо вона не зможе поглинути Україну, то захоче щоб вона виглядала як знищена територія, куди ніхто не буде інвестувати.

"Давайте це визнаємо і не будемо більше гратися в ці ігри. Тому сформулюємо чітко. Ми за мир, але вибачте, не ми прийшли на територію РФ. Війна йде тільки на території України. І мир може бути тільки тоді, коли інша держава покине нашу територію. Все, крапка. Після цього ми будемо мати можливість подбати про свою безпеку, про економіку, повернути своїх людей. Наративи змінились. Переговорний процес, безсумнівно, ми починали з іншого. На початку ми говорили про припинення вогню і відхід російських військ (на лінію зіткнення станом на 23 лютого 2022 року)…", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк розповів, чи залишилися канали зв'язку між Києвом і Москвою.

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