Якщо США припинять підтримувати Україну: Зеленський заявив про "серйозну загрозу" для Європи

Глава держави Володимир Зеленський не вірить, що США припинять військову та фінансову підтримку України, однак якщо це і станеться - це "буде серйозна загроза" для Європи.

Таку думку президент України висловив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Я вірю, що цього не станеться. Що Європа не залишиться одна. І тут питання - комплексне. Перше - Європа не справиться одна, якщо вона буде отримувати допомогу на тому рівні, яку отримувала Україну - ні зброєю, ні фінансово. Чому? Якби вся Європа об'єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але США мають вплив. Сигнали не дуже позитивні, вони мають вплив на деяких лідерів Європи", - зазначив він.

Однак, якщо все-таки відбудеться затягування процесів щодо підтримки України, на думку Зеленського, - це буде мати вплив на об'єднану Європу.

"І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається 100%. Це буде сигнал, що і НАТО не буде таким міцним. Якщо відколюються США, ще хтось матиме іншу думку щодо НАТО. Чому? Бо мають економічні зв'язки із РФ. Я думаю, що також тоді посипиться санкційна політика", - вважає лідер України.

Нагадаємо, спікер Палати представників назвав "мертвим" законопроєкт про допомогу Україні.

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