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Якщо світла в будинку немає понад 6-7 годин: у YASNO пояснили, що робити

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Якщо світла в будинку немає понад 6-7 годин: у YASNO пояснили, що робити

Фото: УНІАН

У енергокомпанії надали алгоритм дій у разі довготривалого відключення електрики.

У разі відключення світла в будинку, що триває понад 6-7 годин потрібно перевірити наявність аварій. Якщо аварій немає, потрібно звернутися до енергетиків.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

Коваленко надав алгоритм дій у разі тривалої відсутності світла.

За його словами, перше, що потрібно зробити - з'ясувати, чи має місце аварія в домі аварія.

  • На сайті YASNO введіть свою адресу. Якщо є аварія, на сайті це буде відображатися.
  • Якщо сталася аварія, з цієї причини і відключення світла, зверніться до ЖЕКу або ОСББ, в них є свій контакт з мережами.
  • Аварія відсутня? Подивіться графік. Якщо світла немає понад 6-7 годин і діють екстрені відключення, напишіть в приватні повідомлення у Facebook представникам енергомереж.

Сергій Коваленко рекомендує не дзвонити до кол-центрів або мереж.

"Під час екстрених відключень першого дня за одну хвилину ми отримували по 6-7 тисяч дзвінків. Але треба розуміти, що колеги в кол-центрах не знають інформації, в них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій - треба написати в приватні свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, через ракетний удар по Україні 5 грудня найскладнішою ситуація з електрикою залишається у Київській та Одеській областях. Також застосовані аварійні відключення світла. 

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Дата публікації
Перегляди
4066
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