"Якщо така розумна, лікуй сама": на Рівненщині у реанімації помер 25-річний чоловік, родичі звинувачують медиків

"Якщо така розумна, лікуй сама": на Рівненщині у реанімації помер 25-річний чоловік, родичі звинувачують медиків

Родичі покійного уже звернулись до поліції.

У Рівненській області в лікарні помер 25-річний чоловік. Рідні покійного звинуватили медиків у халатності.

Також читайте Назвав бандитом і вимагав безкоштовної медицини: на Дніпропетровщині хворий зламав лікарю руку через ліки

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Чоловік помер через 18 днів після госпіталізації

За даними слідства, 1 січня 2022 року 25-річному жителю міста Сарни стало зле. Дружина чоловіка викликала медиків. Хворого госпіталізували, проте через 18 днів він помер у реанімації. Рідні чоловіка звинуватили медиків у неналежній допомозі та звернулись до поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 139 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Матір чоловіка каже, що лікарі погано лікували її сина

Матір чоловіка у коментарі виданню rivne.media розповіла, що у її сина була підозра на розрив аневризми, проте медики нібито не поспішали надавати йому допомогу.

"Замість того, щоб збивати тиск, то його попід руки поволочили з п'ятого поверху. Привезли на приймальне відділення, йому ставало все гірше. Лікар приймального підійшла до нього лише раз. Коли моя невістка кричала: Робіть щось! То вона відповіла: Якщо така розумна, то лікуй сама!", - каже мати покійного Світлана Панасюк.

Жінка додає, що медики неправильно транспортували хворого до лікарні та через те, що це було 1 січня не провели операції. Також у реанімації поламався апарат штучного дихання, через що її сину стало зле і через два дні він помер.

"В цей час його вже треба було відправляли санавіацією. Таких пацієнтів відразу відправляють на операцію. Їх не тримають. Але це було 1 січня. Всі хотіли святкувати. До головного лікаря та його заступників неможливо було додзвонитися. У реанімації в мого сина поламався апарат штучного дихання. Після цього моєму сину стало погано, і він через 2 дні помер", - говорить Світлана Панасюк.

Медики спростовують звинувачення та кажуть, що пацієнт був "безперспективний"

У Сарненській районній лікарні всі звинувачення спростовують. Медики переконують, що діяли відповідно до протоколів. Завідувачка відділення ЕМД Сарненської райлікарні Тамара Супрунець розповіла, що в чоловіка також була серйозна патологія нирок, проте він не пив таблеток, а у новорічну ніч ще і випивав алкоголь.

Медикиня переконує, що у лікарні уже провели службове розслідування, проте ніяких порушень не виявили. Рідних покійного лікарка ж звинувачує в неадекватності та пояснює, що через конфлікти медики навіть були змушені викликати поліцію.

"Санавіація неодноразово приїжджала до них, але він був безперспективний. Все, що можна було, на нашому рівні було виконано... Дива робити неможливо було. Якби він приймав ці медикаменти, дотримувався цих порад, то, може, б цього не було б", - каже Тамара Супрунець.

Читайте також: