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"Якщо ти військова і жінка – ти ніхто для усіх": між захисницею та безхатьком спалахнув конфлікт

"Якщо ти військова і жінка – ти ніхто для усіх": між захисницею та безхатьком спалахнув конфлікт

Між військовою та безхатьком спалахнув конфлікт

За словами дівчини, тепер неврівноважений насолоджуватиметься увагою до себе.

Сьогодні, 26 червня, між військовою та безхатьком спалахнув конфлікт через паркування. Чоловік вдарив захисницю пляшкою.

Про це у Facebook написала військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз.

"Цей безхатько сьогодні пробував розбити пляшкою нашу військову машину за те, що я, бачте, не так запаркувалася на 5 хв на аварійці (місця поза машиною було 2,5 метра не менше, перед машиною – півтора, він легко проїжджав, але для його великої натури цього було замало). Герой, я вважаю", – написала вона.

Деталі інциденту

Як зазначила захисниця, чоловік намагався розбити пляшку, в результаті потрапив їй по руці.

"Цей корч стільки пережив, що краще вже моя рука. Приїхали поліцейські, яких я викликала, покивали головами, поспівчували безхатьку, і сказали, що заяву писати безглуздо, бо не повезуть же вони у відділок тіпа на качалці", – зазначила дівчина.

Просто у присутності поліціянтів чоловік продовжив обзивати військову. Вони не реагували.

"Зрештою, чому я дивуюся. Сказали, шо я сама винна, треба було краще запаркуватися, і не викликати їх, а просто поїхати. З чого роблю висновок, що людину на військовому в***ому корчі можна х***чити пляшками по руках – у цьому буде винна все одно вона. Тепер навіть якщо вмиратиму серед вулиці – поліцію не викличу", – емоційно висловилася вона.

Вона подякувала трьом перехожим хлопцям, які допомогли не отримати ще кілька ударів по руках пляшкою. Чорногуз наголошує: безхатько використовує своє каліцтво, аби робити й говорити все що, без меж. Саме через це, додає, вона йому "не зарядила".

"Побачите його, то майте на увазі, шо й***уте. Своїх героїв треба знати. Можливо, це все, що він має в житті", – 

Чорногуз додає, що безхатьком говорить тільки російською, словами з "60 мінут". Такий собі "рускій мір" на качалці. Жартує, що його явно забули росіяни, коли тікали з-під Києва.

"Знову це відчуття, якщо ти військова і жінка – ти тупо ніхто для усіх. А якщо ще й не у формі – то ти повне ніщо", – поділилася захисниця.

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Нагадаємо, військова кореспондентка Ганна Калюжна повідомила, що через погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих поліція зареєструвала кримінальне провадження.

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