"Якщо тут не буде як Сирія, то сюди більше ніхто не поїде": російський окупант розповів матері про зачистку села на Донеччині

"Якщо тут не буде як Сирія, то сюди більше ніхто не поїде": російський окупант розповів матері про зачистку села на Донеччині

Російський окупант, який перебуває у селі Новоукраїнка, Донецької області, розповів матері про зачистку українського села і перспективи своєї служби.

За його словами один із російських підрозділів розбили ЗСУ і російські вояки залишилися без техніки у якомусь селі, тому їм на поміч прийшов підрозділ героя розмови.

Він поділився з матір'ю у телефонній розмові, яку перехопило ГУР Міноборони, як проходила зачистка села.

"Танк стріляв по полях, я професійно стріляв по будинках. Правильно, щоб їх там не залишалося ніде. Чистили. Я дивлюся, в 50 метрах від мене будинок стоїть і їхня піхота звідти побігла. Ми почали всю площадку із землею рівняти. Всі будинки, ангари, все підряд", - розповідає співрозмовниці окупант.

Він додав, що за чутками їх мають на 2 місяці відправити у відпустку, а після цього тут "буде як Сирія".

"Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде, ні х*я. Дякую, не поїдемо. Ні", - говорить окупант.

Нагадаємо, що СБУ продовжує робити перехоплення розмов російських окупантів на території України. Більшість розмов свідчить про те, що росіяни перебувають у депресивному настрої через втрати після зустрічей з ЗСУ.

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