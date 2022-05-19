Якщо Україна буде у складі НАТО, ризик ядерної війни зменшиться - Мельник

Вступ України до НАТО зменшить ризик ядерної війни.

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, Україна зараз має більше шансів вступити в Альянс, ніж до війни.

Про це сказав в посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Funke.



"Зрозуміло одне: ми хочемо швидше вступити до НАТО. Це може статися так само швидко, як у випадку зі Швецією чи Фінляндією. Було б потрібне лише суто політичне рішення, щоб швидко інтегрувати Україну в Альянс. Я вважаю, що Україна сьогодні має набагато більше шансів на членство в НАТО, ніж до війни. Якби Україна була в Альянсі, ризик ядерної війни зменшився б", – пояснив дипломат.

Нагадаємо, що НАТО не очікують серйозних змін на українсько-російському фронті найближчими тижнями, однак вважають, що Україна зможе повернути окуповані території Донбасу та Криму.

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