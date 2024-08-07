Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року – Буданов

Якщо в Україні мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то можна вести війну до 2033 року.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, передає Forbes Ukraine.

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"Росія проводила підрахунки, наскільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, війна зможе тривати до 2044 року", – каже керівник ГУР.

Водночас, Буданов зауважив, що це лише російські розрахунки, і на відміну від РФ Україна цінує життя своїх громадян.

"Та й навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го й поготів. Тут справа передусім в економіці – жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то росія – власні, і ворог це теж чітко розуміє", – додав керівник ГУР.

ТСН.ua зібрав основні тези і важливі заяви з останнього виступу керівника ГУР Кирила Буданова.

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