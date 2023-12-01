Якщо Україна втратить стійкість сьогодні, пізніше американські діти будуть воювати з Росією — Зеленський

Зеленський попереджає, що зміна уваги світових партнерів до україни може призвести до втрати економічної та військової підтримки, загрожуючи безпеці та стійкості регіону.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що якщо сьогодні Україна втратить стійкість через брак допомоги, це означатиме, що Росія, найімовірніше, вторгнеться в країни НАТО, і тоді "американські діти будуть воювати".

Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.

"Українці розуміють, що нам також потрібно боротися за увагу до повномасштабної війни. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - сказав Зеленський.

За його словами, така зміна фокусу може призвести до зменшення економічної та військової допомоги Україні. Очевидно, намагаючись заспокоїти ці побоювання, американські та європейські чиновники продовжували відвідувати Київ після початку війни в Ізраїлі 7 жовтня.

За словами Зеленського, він все ще занепокоєний цією зміною.

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Не буде уваги - не буде допомоги. Ми боремося за кожну краплю уваги. Без уваги може бути слабка позиція в Конгресі (США)", - сказав президент.

Висловлюючись про майбутні президентську та конгресову кампанії в США, де Байден стикається зі скептицизмом через свою непохитну підтримку Києва, Зеленський визнав, що "вибори - це завжди шок, і це цілком зрозуміло".

Слід додати, що нещодавнє опитування AP у США показало, що майже половина американців вважає, що на Україну витрачається занадто багато коштів. Зростає кількість республіканців, які не підтримують надання більшої допомоги, і незрозуміло, чи буде запит Білого дому на додаткову допомогу схвалений Конгресом, і якщо так, то коли.

На запитання про це Зеленський прямо відповів, що "вибір американців - це вибір американців". Але він додав, що, допомагаючи Україні, американці допомагають і собі.

"У випадку з Україною, якщо стійкість не вдасться сьогодні зберегти через брак допомоги і нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія, найімовірніше, вторгнеться в країни НАТО. І тоді американські діти будуть воювати", - сказав президент України.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Києву хотілося б більших результатів під час контрнаступу. Втім, для бажаних результатів не вистачає сил.

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