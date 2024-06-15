Україні через війну загрожує міграційна криза: Лібанова розповіла подробиці

Робочої сили в Україні не вистачає вже зараз, після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною.

Робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.

Про це у коментарі телеканалу “Еспресо" заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Розмова відбулась у Львові під час форуму "Україна - Польща", на якому, зокрема, обговорювали стратегію повернення українських мігрантів. Елла Лібанова додала, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною.

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"Якщо ми не зможемо самі себе забезпечити робочою силою. А ми не зможемо. То доведеться когось запрошувати з інших країн. Скоріше за все – це будуть люди з менш розвинених країн. Зазвичай це так відбувається. Але якщо в Україні будуть цікаві для молоді стартові умови, то можуть приїхати і поляки, і з країн Балтії, можуть приїхати і з Центральної Європи, Західної Європи – це абсолютно можливо", – заявила вона.

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6,5 мільйонів українців. Це ті біженці, які поїхали через вторгнення Росії. Третина з них – це люди до 18 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чи повертатимуться українці з закордону після закінчення війни.

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