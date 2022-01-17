Якщо уряд не стабілізує тарифи - можлива енергетична криза - Ірина Суслова

Від січня збільшено ціни на доставку газу та холодну воду, кількість комунальних боржників в Україні зростає, наголошує правозахисниця.

Якщо уряд не вирішить питання щодо стабілізації комунальних тарифів, чергове зростання вартості енергоносіїв та житлово-комунальних послуг призведе до подальшого стрімкого збільшення заборгованості населення. А це обернеться кризою в енергетичному секторі України в цілому.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише відома українська правозахисниця Ірина Суслова, коментуючи січневе зростання деяких комунальних платежів.

"Тарифи продовжують зростати. Від січня збільшено ціни на доставку газу та холодну воду. І це не межа. Натомість дедалі більше українців не можуть платити за комунальні послуги. Станом на вересень минулого року кількість боржників за комунальні послуги зросла в Україні в 1,5 разу, а загальна сума боргу сягнула 64,4 млрд грн. Це 4,8% від прибуткової частини Державного бюджету України на 2022 рік. Такі дані наводить Держстат", — написала Суслова.

На її переконання, питання енергобезпеки держави потрібно вирішувати зараз. Зокрема, правозахисниця радить Верховній Раді України на найближчому пленарному засіданні переглянути державний бюджет і виділити цільову субвенцію громадам для оплати послуг газопостачання.

"Окрім того, влада має здійснити комплексні заходи щодо розвитку газовидобувної галузі та збільшення видобутку вітчизняного блакитного палива, забезпечивши прозорий розподіл газу між стратегічними підприємствами та населенням України. Уряд повинен врахувати й виправити помилки поточного опалювального сезону. В іншому випадку ситуація лише погіршуватиметься", — резюмувала Ірина Суслова.

Суслова нагадала, що за офіційними прогнозами Кабінету Міністрів України, до кінця поточного року в Україні подорожчають: газ — на 10–16% (до 8,69–9,1 грн/куб. м); опалення — на 6% (до 33,7 грн у Києві); вода — на 11%; вартість електроенергії не збільшиться.

"Дещо песимістичніше виглядає неофіційний прогноз, який Мінекономіки зробило на основі експертних думок: газ подорожчає на 20% (до 9,4 грн/куб. м); електроенергія — на 17,5% (1,9 грн/понад 100 кВт/год); опалення та гаряча вода — на 16%. Наприкінці жовтня 2021 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, НАК "Нафтогаз України" зафіксував ціну газу на опалювальний сезон для населення (7,96 грн/куб. м без урахування транспортування) і бюджетних організацій (13,7 грн/куб. м без ПДВ і транспортування)", - додала Суслова.

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