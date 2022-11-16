"Якщо в душі ти Майкл Джордан": ЗСУ показали ювелірне знищення ворожого танку (відео)

На одному з напрямків ЗСУ показали справжній майстерклас зі знищення ворожого танку. Проведена робота настільки ювелірно влучна, що не може не дивувати.

Відео як ЗСУ нищить ворожий танк виклали в телеграмканалі "Оперативний ЗСУ".

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"Не забуваємо, поки нас намагаються деморалізувати (х*р їм!) ЗСУ безупинно нищить москалоту всіма можливими способами. І навіть такі маленькі пташки можуть нищити броню окупантів, якщо ти в душі Майкл Джордан", - підписали відео його автори.

На кадрах видно як дрон, "озброївшись" гранатою, знайшов ціль - російський танк і скидає вибухівку. Вона "маневрує" у повітрі і потрапляє точно у відкритий люк і вибухає.

Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ "розформували" підрозділ окупантів з липової "ДНР". Підрозділ втратив 50% особового складу, а залишки перекинули по інших підрозділах.

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