Якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК: адвокат пояснив наслідки

В такому разі ТЦК передає матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу.

Якщо вчасно не сплатити штраф за порушення правил військового обліку або мобілізації у розмірі 17 тис. грн, то сума штрафу подвоїться до 34 тис. грн. Термін сплати штрафу – 15 днів.

Про це адвокат Роман Кичко розповів "Українському радіо".

Юрист зазначив, що притягнення до адмінвідповідальності та накладання штрафу за порушення правил військового обліку та мобілізації "трохи схоже на процедуру розгляду справи в суді". Специфіка цих штрафівполягає у тому, що їх може накласти тільки керівник ТЦК у приміщенні військкомату.

Кичко нагадав, що раніше розмір штрафу за порушення мобілізаційного законодавства становив 1500 грн, але за новими законами тепер це 17 тис. грн.

"Там є нова частина, яка передбачає: якщо порушення вчинене в умовах особливого періоду, тобто воєнного стану, то штраф становить 17 тисяч і вище для фізичної особи. Але це не завжди може бути 17 тисяч, якщо людина його не сплачує. Наприклад, штраф наклали, людина про нього не знала і не сплачує протягом 15 днів, тоді ТЦК передає ці матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби, тобто до примусового стягнення штрафу, до того ж штраф подвоюється. Тобто 17 треба помножити на два, якщо людина не сплатила штраф упродовж 15 днів", – пояснив адвокат.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко заявив, що військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку, почнуть отримувати штрафи від ТЦК наприкінці вересня.

Читайте також: