"Якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу" - Зеленський звернувся до партнерів

"Якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу" - Зеленський звернувся до партнерів

Президент України знову звернувся до міжнародних партнерів з проханням закрити небо над Україною та захистити українських громадян.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"14 днів! Повномасштабної жорстокої війни. Терору проти нашого народу. Руйнація міст, блокада цілих районів, постійне бомбардування... 14 днів!

Відсутності життєво необхідного рішення. Не нашого рішення! Ми б ухвалили таке рішення за години, якщо було би треба допомогти нашим друзям.

Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу. Масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури.

Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але... Рішення немає", - сказав він.

