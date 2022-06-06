Якщо ви стали свідком порушення прав дитини: Зеленська розповіла про новий проєкт для захисту маленьких українців

Якщо ви стали свідком порушення прав дитини: Зеленська розповіла про новий проєкт для захисту маленьких українців

Кожна дитина має право на сім’ю та піклування.

З кожним бомбардуванням, з кожним запуском ракети в Україні збільшується кількість дітей, що лишилися без батьків.

Про це повідомляє перша леді України Олена Зеленська у Telegram-каналі.

Однак так бути не має. Кожна дитина має право на сім’ю та піклування. Тому в ЮНІСЕФ запустили проєкт «Дитина не сама: Інструкція з турботи» — він пояснює, як сьогодні влаштована процедура усиновлення та надання прихистку, як допомогти дітям, які втратили рідних, загубились, пережили травму або чиї права порушили.

Першим етапом проєкту був бот, де можна лишити заявку на надання тимчасового прихистку дитині. Нині у ньому вже понад 20 тисяч заявок від українських сімей та понад триста від міжнародних організацій.

На сайті ж, окрім нормативно-правової бази, зібрана корисна психологічна інформація. Для родичів та піклувальників, які надають прихисток, тут є поради: як спілкуватися з дітьми, що пережили травму, аби вони краще адаптувалися. Окремо є розділ для психологів, що працюють із дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Якщо ви стали свідком порушення прав дитини, загубили або знайшли дитину, тут можна дізнатися, як діяти, є контакти служб та органів для захисту дітей в Україні та за кордоном.

"Не будьмо байдужими. Діймо правильно. І пам’ятаймо: дитина не має бути сама. Особливо під час війни", - йдеться у повідомленні.

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