Якщо ви стали свідком, як окупанти беруть в полон людей: куди звертатися

Як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей.
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує, як діяти, якщо на ваших очах російські окупанти беруть в полон людей.
Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.
Якщо ви стали свідком затримання російськими військовими людей, звертайтеся:
- на цілодобові лінії +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
- на електронну скриньку united.centre.ssu@gmail.com