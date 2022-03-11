як діяти, якщо ви стали свідком затримання російськими військовими людей

Якщо ви стали свідком, як окупанти беруть в полон людей: куди звертатися

Якщо ви стали свідком, як окупанти беруть в полон людей: куди звертатися

Як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує, як діяти, якщо на ваших очах російські окупанти беруть в полон людей.

Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ.

Якщо ви стали свідком затримання російськими військовими людей, звертайтеся:

- на цілодобові лінії +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

- на електронну скриньку united.centre.ssu@gmail.com