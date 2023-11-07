"Якщо ви така патріотка – йдіть воювати": військовий жорстко відповів Фаріон після її закидів щодо мови

Українська мовознавиця та екснародна депутатка Ірина Фаріон звинуватила військових через те, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями військових, які не говорять українською мовою. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві та серед військових.

Так, боєць Збройних сил опублікував у Tik Tok відео, на якому запропонував Фаріон йти самій воювати проти окупантів, якщо вона не цінить роботу військових, бо вони спілкуються російською.

"Пані Фаріон, я звертаюся до вас. Я громадянин України, військовослужбовець України. За вашими словами, я не гідний служити у лавах ЗСУ. За вашими словами, я – російськомовний, не вартий жити в Україні серед українців. Я прошу звільнити мене з військової посади і забрати мене звідси, дати мені тиждень часу, щоб я все, що маю, розпродав. Відкрийте кордони, і я виїду з цієї території. За вашими словами, усі російськомовні не мають ні морального права, ні фізичного права жити в Україні. За вашими словами, всі російськомовні не мають права захищати Україну… Ідіть збирайте україномовних та йдіть сюди – в окопи. Wellcome в окопи. І рийте тут ці окопи та воюйте. А якщо ви така патріотка, також йдіть сюди. Не треба мені розповідати, що ви жінка. Ідіть збирайте… руки та ноги пацанів. Перебинтовуйте пацанів. Якщо ви така патріотка України. Вишиванку тільки вмієте одягати", - звернувся військовий до Фаріон.

Боєць ЗСУ також запропонував, якщо когось не влаштовує спілкування російською військових, то нехай в Україні відкриють для них кордони, і вони виїдуть з країни.

"І у мене запитання до нашої влади. Чому до сьогодні на цю недолюдину ніхто не відкрив кримінальної справи. Ми за що тут стоїмо? За свободу, за демократію?. То де тут свобода та демократія, мені дуже цікаво. Взяла вишиванку та прийшла сюди", - резюмував військовий.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву Ірини Фаріон щодо військових ЗСУ.

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