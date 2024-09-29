Якщо ви вимкнули батареї, то все одно маєте сплатити за обслуговування труб – експертка назвала суму

За словами експертки, навіть якщо ви не використовуєте опалення у батареях, ви маєте сплатити за обслуговування труб.

Навіть якщо українські користувачі не використовують опалення у батареях, вони мають сплатити за обслуговування труб.

Про це розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно, передає "Київ 24".

"Якщо ви не використовуєте опалення у батареях, передаєте показники лічильника по нулях. Тоді, на жаль, згідно з чинним законодавством, ви маєте сплатити за обслуговування труб", – каже експертка.

За її словами, такі рахунки виставляє “Єврореконструкція”, адже має судову практику. Залежно від типу будинку, вартість може становити 10 гривень, 150 грн, а може і 1500 тисячі гривень.

"Ви сплачуєте не за "особисту" батарею, а за місця загального користування: під’їзд, підвал,дах, якщо там є опалення. З “Єврореконструкцією” так (складно довести меншу вартість – Ред.) а з “Теплоенерго” трохи простіше", – додала Христина Ненно.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ буде готовий до опалювального сезону. Також мер Харкова Ігор Терехов розповів, на що чекати харків'янам взимку.

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